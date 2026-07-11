Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第202回
もう勢いで買っちゃうかー。ロジクールの上位トラックボールが3330円引き【Amazonプライムデー2026】
2026年07月11日 12時10分更新
Logicool(ロジクール) MXTB2d
通常価格1万7800円→1万4470円（19％オフ）
ロジクールのトラックボールマウス。マウスを動かす手首や腕の負担を減らしたい人にオススメの一台です。通常価格1万7800円から19％オフの1万4470円で、3330円引き。
本体の角度を0度と20度に切り替えられる人間工学デザインを採用し、前モデルと比べてクリック音を80％抑えた静音仕様。BluetoothとLogi Boltに対応し、2台の端末をボタンで切り替えて操作できます。トラッキング速度は512～2000DPIで調整でき、精密操作へ切り替えるプレシジョンモードや横スクロール対応ホイールも搭載。USB-C充電式で、フル充電から最長120日間使えます。
こんな人にオススメ
✓長時間のデスクワークで腕や手首の動きを減らしたい人
✓静かな場所でクリック音を抑えて作業したい人
✓2台のパソコンを切り替えながら使いたい人
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