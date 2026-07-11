ぐあああ。ロジクールのMX MASTER 4が安くなってる【Amazonプライムデー2026】

Logicool(ロジクール) MX2400GRd

通常価格1万9900円→1万6900円（15％オフ）

仕事で使うマウスを、操作性もカスタマイズ性も高い一台へ替えたい人にオススメのセールです。通常価格1万9900円から15％オフの1万6900円で、3000円引き。MXシリーズのフラッグシップ「MX MASTER 4」を、ちょっとお得に購入できます。

親指部分に触覚フィードバック機能を搭載し、操作や通知に合わせて振動で反応するのが特徴。Actions Ringでは、ボタンを押すと画面上に8つのショートカットを表示でき、アプリの機能やAIツールをすばやく呼び出せます。1秒間に最大1000行を送れるMagSpeedホイール、最大8000DPIのDarkfieldセンサー、静音クリックも備え、フル充電で最長70日間使用できます。

こんな人にオススメ

✓表計算やブラウザ、クリエイティブ作業を効率化したい人

✓ショートカットやAIツールをマウスから呼び出したい人

✓静音性や高精度、長いバッテリー持ちを重視する人