Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第200回
気になってたやつ！ エレコムの高機能トラックボールがさっそくセールに【Amazonプライムデー2026】
2026年07月11日 12時00分更新
エレコム トラックボールマウス IST PRO
通常価格1万6612円→1万3990円（16％オフ）
複数のパソコンやタブレットを行き来しながら、長時間作業する人にオススメの高機能トラックボールです。通常価格1万6612円から16％オフの1万3990円で、2622円引き。
直径36mmの大型ボールと高性能ベアリング支持ユニットを採用し、広範囲の移動から細かな操作までなめらかにできる設計です。Bluetooth、2.4GHz無線、有線接続に対応し、最大6台まで登録可能。チルトホイールを含む10ボタンには好みの機能を割り当てられ、最大3パターンの設定を本体へ保存できます。ポインター速度は専用ソフトから100～12000DPIまで調整可能です。
こんな人にオススメ
✓長時間のPC作業でマウスを動かす負担を減らしたい人
✓複数のパソコンやタブレットを1台で操作したい人
✓ボタン割り当てやポインター速度を細かく調整したい人
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