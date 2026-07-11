気になってたやつ！ エレコムの高機能トラックボールがさっそくセールに【Amazonプライムデー2026】

エレコム トラックボールマウス IST PRO

通常価格1万6612円→1万3990円（16％オフ）

複数のパソコンやタブレットを行き来しながら、長時間作業する人にオススメの高機能トラックボールです。通常価格1万6612円から16％オフの1万3990円で、2622円引き。

直径36mmの大型ボールと高性能ベアリング支持ユニットを採用し、広範囲の移動から細かな操作までなめらかにできる設計です。Bluetooth、2.4GHz無線、有線接続に対応し、最大6台まで登録可能。チルトホイールを含む10ボタンには好みの機能を割り当てられ、最大3パターンの設定を本体へ保存できます。ポインター速度は専用ソフトから100～12000DPIまで調整可能です。

こんな人にオススメ

✓長時間のPC作業でマウスを動かす負担を減らしたい人

✓複数のパソコンやタブレットを1台で操作したい人

✓ボタン割り当てやポインター速度を細かく調整したい人