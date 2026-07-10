Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第199回
おしりふきといえばパンパース。まとめ買いで19％オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 17時35分更新
パンパース おしりふき 肌へのいちばん 896枚(56枚ｘ16パック) [ケース品] 【Amazon.co.jp限定】
通常価格3780円→3073円（19％オフ）
持論ですが、おしりふきといえばパンパースです。今なら通常価格3780円から19％オフの3073円で、707円引き。56枚入りが16パック、合計896枚あるので、しばらく買い足しせずに済みます。
パンパースの特徴は何といってもたっぷりしたうるおい成分です。純水と保湿成分を含んだ、やわらかく厚手の植物由来素材を採用。ぽこぽことした立体シートがゆるいうんちを吸着し、肌あたりに配慮しながらしっかり拭き取れます。素肌に近い弱酸性で、香料、パラベン、フェノキシエタノールは不使用。おしりふきとは書いてありますが、口をふいたり体をふいたり、なんでも使えますよ！
こんな人にオススメ
✓おしりふきを毎日たくさん使う家庭
✓厚手でやわらかなシートを選びたい人
✓ケース買いで補充の手間を減らしたい人
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