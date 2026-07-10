おしりふきといえばパンパース。まとめ買いで19％オフ【Amazonプライムデー2026】

パンパース おしりふき 肌へのいちばん 896枚(56枚ｘ16パック) [ケース品] 【Amazon.co.jp限定】

通常価格3780円→3073円（19％オフ）

持論ですが、おしりふきといえばパンパースです。今なら通常価格3780円から19％オフの3073円で、707円引き。56枚入りが16パック、合計896枚あるので、しばらく買い足しせずに済みます。

パンパースの特徴は何といってもたっぷりしたうるおい成分です。純水と保湿成分を含んだ、やわらかく厚手の植物由来素材を採用。ぽこぽことした立体シートがゆるいうんちを吸着し、肌あたりに配慮しながらしっかり拭き取れます。素肌に近い弱酸性で、香料、パラベン、フェノキシエタノールは不使用。おしりふきとは書いてありますが、口をふいたり体をふいたり、なんでも使えますよ！

こんな人にオススメ

✓おしりふきを毎日たくさん使う家庭

✓厚手でやわらかなシートを選びたい人

✓ケース買いで補充の手間を減らしたい人