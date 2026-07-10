おむつはセールで買うのが正解。メリーズLサイズ54枚が1598円【Amazonプライムデー2026】

メリーズ モレ０へ！ずっと肌さら Lサイズ 54枚

通常価格1799円→1598円（11％オフ）

メリーズ派の赤ちゃんにオススメのセールです。通常価格1799円から11％オフの1598円で、201円引き。適応体重9～14kgのLサイズが54枚入りで、1枚あたり約30円です。

しなやかなシートがおしりに沿ってすき間を作りにくく、脚まわりまで吸収することで動いたときのモレを防ぎやすい設計。夜のおしっこを2層でたっぷり吸収し、最長16時間の吸収性能を備えています。ふんわりした肌触りと通気性にも配慮され、長時間着ける夜間やお出かけに使いやすいおむつです。

こんな人にオススメ

✓9～14kgの赤ちゃん用にLサイズを探している人

✓動き回るときや夜間のモレを減らしたい人

✓肌触りと通気性にも配慮したおむつを選びたい人