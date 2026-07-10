Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第198回
おむつはセールで買うのが正解。メリーズLサイズ54枚が1598円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 17時40分更新
メリーズ モレ０へ！ずっと肌さら Lサイズ 54枚
通常価格1799円→1598円（11％オフ）
メリーズ派の赤ちゃんにオススメのセールです。通常価格1799円から11％オフの1598円で、201円引き。適応体重9～14kgのLサイズが54枚入りで、1枚あたり約30円です。
しなやかなシートがおしりに沿ってすき間を作りにくく、脚まわりまで吸収することで動いたときのモレを防ぎやすい設計。夜のおしっこを2層でたっぷり吸収し、最長16時間の吸収性能を備えています。ふんわりした肌触りと通気性にも配慮され、長時間着ける夜間やお出かけに使いやすいおむつです。
こんな人にオススメ
✓9～14kgの赤ちゃん用にLサイズを探している人
✓動き回るときや夜間のモレを減らしたい人
✓肌触りと通気性にも配慮したおむつを選びたい人
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