Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第499回
Pixioの白色ゲーミングディスプレーがプライムデーセール対象！ 200Hz＆1msのスペックも魅力
2026年07月11日 00時00分更新
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Pixioの24型ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、Pixioの24型ゲーミングディスプレー「PX248Wave ホワイト」が販売中だ。参考価格は2万6980円だが、プライムデーセールにより30％オフの1万8800円で購入できる（7月10日時点）。
本製品はフルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載する24型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは200Hz、応答速度は1ms。Pixioらしい色とりどりのカラバリも魅力のひとつだ。
好きな色で彩られたゲーミングディスプレーが欲しい人に
ユーザーレビューを見ると、“高品質の200Hzディスプレー／この値段で200Hz出るとめちゃくちゃいい／費用を抑えたいけど白環境を作りたい人におすすめ”といった声が寄せられている。デスク環境をひとつの色で統一したい人、大好きな色を選びたい人におすすめできる一台だ。
|Image from Amazon.co.jp
|Pixio ゲーミングモニター PX248Wave ホワイト 24インチ 200hz FHD Fast IPS ゲーミング モニター 白 ピクシオ
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