Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第197回
普通のやつより安くて旨そう。チャオの「旅するちゅ〜る」が1本約25円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 17時30分更新
チャオ (CIAO) 旅するちゅ~る 3種の幸せセレクション 6g×18本
通常価格499円→448円（10％オフ）
猫へのごほうび用に、ちゅ～るを買いためている人にオススメのセールです。通常価格499円から10％オフの448円で、51円引き。6g入りが18本なので、1本あたり約25円。普通のちゅ〜る（14g入り）が1本35円なので単価で考えれば1本あたり10円安く、変わり種をそろえられます。
鶏ささみとまぐろをベースに、北海道産ほたてだし、宇和海産鯛だし、焼津産かつおだしを加えた3種類の味を楽しめる国産おやつ。1本あたり約3kcalのミニサイズで、少量ずつ与えたいときや、複数の味から猫の好みを探したいときにも使いやすいハズ。
こんな人にオススメ
✓猫へのごほうびを少量ずつ与えたい人
✓魚介だしを使った3種類の味を試したい人
✓個包装のおやつを切らさず用意しておきたい人
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