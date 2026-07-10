普通のやつより安くて旨そう。チャオの「旅するちゅ〜る」が1本約25円【Amazonプライムデー2026】

チャオ (CIAO) 旅するちゅ~る 3種の幸せセレクション 6g×18本

通常価格499円→448円（10％オフ）

猫へのごほうび用に、ちゅ～るを買いためている人にオススメのセールです。通常価格499円から10％オフの448円で、51円引き。6g入りが18本なので、1本あたり約25円。普通のちゅ〜る（14g入り）が1本35円なので単価で考えれば1本あたり10円安く、変わり種をそろえられます。

鶏ささみとまぐろをベースに、北海道産ほたてだし、宇和海産鯛だし、焼津産かつおだしを加えた3種類の味を楽しめる国産おやつ。1本あたり約3kcalのミニサイズで、少量ずつ与えたいときや、複数の味から猫の好みを探したいときにも使いやすいハズ。

こんな人にオススメ

✓猫へのごほうびを少量ずつ与えたい人

✓魚介だしを使った3種類の味を試したい人

✓個包装のおやつを切らさず用意しておきたい人