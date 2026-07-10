ソファじゃなくてこっちで頼む　猫壱のバリバリベッドが1437円【Amazonプライムデー2026】

猫壱 バリバリベッドカール M ダークブラウン

通常価格2178円→1437円（34％オフ）

うちの猫たちが愛用しているバリバリベッドカールがセールになっていました。通常価格2178円から34％オフの1437円で、741円引きです。

猫のやわらかな体に沿いやすい、丸くカールした猫工学デザインを採用。幅45cm、奥行24cm、高さ10.5cmのMサイズで、体重6kg程度までの猫を目安に使えます。高密度のダンボールは原料が紙100％で、貼り合わせにはトウモロコシ由来の植物性のりを使用。嫌なニオイやとぎカスが出にくく、木目調のダークブラウンも部屋になじみやすい仕上がりです。

猫壱の爪とぎはいくつも買っていますが、特に人気があるのはこれと壁状のバリバリボードですね。というか、せっかくいい爪とぎがあるんだからソファには手を出さないでほしいんですけど……。

こんな人にオススメ

✓爪とぎとくつろぎ場所を一つにまとめたい人

✓とぎカスが出にくい爪とぎを探している人

✓インテリアになじみやすい猫用品を選びたい人