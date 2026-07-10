Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第195回
うちの掃除はルンバとコレ。クイックルワイパー 立体吸着ウエットシートが609円引き【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 17時15分更新
クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート 64枚入り
通常価格2089円→1480円（29％オフ）
フローリングをこまめに水拭きしたい人にオススメの、大容量ウエットシートがセール中です。通常価格2089円から29％オフの1480円で、609円引き。64枚入りなので、1枚あたり約23円の計算です。
洗浄液を含んだ凸凹繊維の立体構造で、髪の毛やホコリに加え、皮脂汚れや泥汚れまでまとめて拭き取れるのが特徴。1枚の両面で約15～20畳に使え、99％除菌にも対応。香りが残らないタイプで、消臭系の香りが苦手な人にもオススメです。
こんな人にオススメ
✓掃除機を出さずに床のホコリやベタつきを取りたい人
✓香りが残りにくいウエットシートを選びたい人
✓毎日の床掃除用に大容量パックを用意したい人
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