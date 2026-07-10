歯みがき粉3本にフロスまで付いて827円　クリニカが16％オフ【Amazonプライムデー2026】

クリニカ アドバンテージ +ホワイトニング [医薬部外品] ハミガキ クリアミント 130ｇ×3個+フロス付き

通常価格990円→827円（16％オフ）

虫歯予防と着色汚れのケアをしたい人にオススメのセールです。通常価格990円から16％オフの827円で、163円引き。130g入り3本に簡単なフロス1本が付いたAmazon.co.jp限定セットです。

高濃度フッ素を1450ppm配合し、独自の高密着フッ素処方で歯に長く留まりやすくした薬用ハミガキ。殺菌成分が虫歯や口臭の原因菌に働きかけるほか、酵素と歯垢分散成分が歯垢を落としやすくします。蓄積した着色汚れを浮かせて除去し、つるっとした白い歯を目指せるのも特徴です。

こんな人にオススメ

✓高濃度フッ素配合の歯みがき粉を選びたい人

✓虫歯予防と着色汚れのケアを両立したい人

✓歯みがき粉とフロスをまとめて用意したい人