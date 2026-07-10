Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第194回
歯みがき粉3本にフロスまで付いて827円 クリニカが16％オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 17時10分更新
クリニカ アドバンテージ +ホワイトニング [医薬部外品] ハミガキ クリアミント 130ｇ×3個+フロス付き
通常価格990円→827円（16％オフ）
虫歯予防と着色汚れのケアをしたい人にオススメのセールです。通常価格990円から16％オフの827円で、163円引き。130g入り3本に簡単なフロス1本が付いたAmazon.co.jp限定セットです。
高濃度フッ素を1450ppm配合し、独自の高密着フッ素処方で歯に長く留まりやすくした薬用ハミガキ。殺菌成分が虫歯や口臭の原因菌に働きかけるほか、酵素と歯垢分散成分が歯垢を落としやすくします。蓄積した着色汚れを浮かせて除去し、つるっとした白い歯を目指せるのも特徴です。
こんな人にオススメ
✓高濃度フッ素配合の歯みがき粉を選びたい人
✓虫歯予防と着色汚れのケアを両立したい人
✓歯みがき粉とフロスをまとめて用意したい人
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第199回
デジタルおしりふきといえばパンパース。まとめ買いで19％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第197回
デジタル普通のやつより安くて旨そう。チャオの「旅するちゅ〜る」が1本約25円【Amazonプライムデー2026】
-
第196回
デジタルソファじゃなくてこっちで頼む 猫壱のバリバリベッドが1437円【Amazonプライムデー2026】
-
第195回
デジタルうちの掃除はルンバとコレ。クイックルワイパー 立体吸着ウエットシートが609円引き【Amazonプライムデー2026】
-
第193回
デジタル固まりやすくて掃除もラク。ライオンの猫砂22Lが2920円【Amazonプライムデー2026】
-
第192回
デジタル洗濯機にポン、87回分 アリエールのジェルボールが18％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第191回
デジタルこれ1袋で半年いける。アタックZERO 2300gが2011円【Amazonプライムデー2026】
-
第190回
デジタル筋トレ後のご褒美みたい ザバスのリッチショコラ味が10％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第189回
デジタルパスワードの保存も自動入力もこれ一本。NordPass2年版が5300円【Amazonプライムデー2026】
-
第188回
デジタル3年先までセキュリティ対策完了っ ノートン360が1万710円【Amazonプライムデー2026】
- この連載の一覧へ