Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第193回
固まりやすくて掃除もラク。ライオンの猫砂22Lが2920円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 17時05分更新
ライオンペット ニオイをとる砂 4903351006065通常価格3436円→2920円（15％オフ）
猫砂まとめ買いにオススメのセールです。通常価格3436円から15％オフの2920円で、516円引き。5.5L入りが4袋、合計22Lあるので、多頭飼いの家庭でも余裕を持ってストックできます。
鉱物タイプなので、排せつした部分がガッチリ固まり、汚れた場所だけ取り除いて補充可能。消臭・抗菌成分を配合し、時間とともに発生するアンモニア臭も長時間抑える設計です。粉が舞いにくいので掃除しやすく、全自動猫トイレにも対応しています。
香り付きの固まる猫砂を使い慣れている人や、トイレ周辺のニオイと掃除の手間をまとめて減らしたい人にぴったり。4袋あれば補充のたびに買いに走らずに済みます。重い猫砂はこういうセールで買うと玄関まで届けてくれるのがありがたいです。
✓猫砂をまとめて買い置きしたい人
✓ニオイ対策と固まりやすさを重視したい人
✓全自動猫トイレでも使える鉱物系の砂を探している人
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