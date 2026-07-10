洗濯機にポン、87回分　アリエールのジェルボールが18％オフ【Amazonプライムデー2026】

アリエール ジェルボール【大容量】87個 プロパワー 99%抗菌+防カビ 洗濯洗剤 詰め替え

通常価格3673円→2999円（18％オフ）

洗剤を量るのが面倒な人にオススメのジェルボールがセールです。通常価格3673円から18％オフの2999円で、674円引き。87個入りの大容量なので、毎日の洗濯用として長くストックできます。

洗濯物と一緒に入れるだけで使えるジェルボールタイプで、洗浄成分をぎゅっと凝縮。衣類の抗菌や防カビに加え、洗濯槽や排水口の消臭にも配慮されています。すすぎ1回に対応し、液体洗剤を計量する必要がないので、家事の時短に役立ってくれます。

こんな人にオススメ

✓洗剤を計量する手間を減らしたい人

✓部屋干しや洗濯槽のニオイが気になる人

✓大容量のジェルボールをまとめて買っておきたい人