Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第191回
これ1袋で半年いける。アタックZERO 2300gが2011円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 16時55分更新
アタックZERO ドラム式専用 つめかえ用 2300g
通常価格2407円→2011円（16％オフ）
ドラム式洗濯機用の液体洗剤を、たっぷり大容量で買い置きしておきたい人にオススメのセールです。通常価格2407円から16％オフの2011円で、396円引き。
ドラム式特有の少ない水でも衣類をしっかり消臭できるよう設計され、使い続けることで洗濯槽や糸くずフィルターのにおい、ぬめりにも対応。アタック抗菌EXと比べて使用量が3分の1となる3倍濃縮タイプで、すすぎ1回にも対応しています。これだけあれば半年以上は買い出しに行かなくて済みそう。
こんな人にオススメ
✓ドラム式洗濯機に合った洗剤を選びたい人
✓衣類だけでなく洗濯槽のにおいも気になる人
✓大容量のつめかえ用で買い足す回数を減らしたい人
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