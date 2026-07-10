筋トレ後のご褒美みたい　ザバスのリッチショコラ味が10％オフ【Amazonプライムデー2026】

ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100

通常価格5355円→4819円（10％オフ）

みんな大好き、ザバスの定番プロテインがセールです。通常価格5355円から10％オフの4819円で、536円引き。Amazon.co.jp限定のリッチショコラ味を、毎日のたんぱく質補給用としてストックできます。

吸収のよいホエイプロテインをたんぱく原料として100％使用し、1食分28gあたりたんぱく質19.5gを摂取可能。ビタミンB群やビタミンC、ビタミンDも配合されています。溶けやすさと飲みやすさを追求した濃厚なショコラ味で、筋トレ後だけでなく朝の壱杯として飲みやすいのも便利です。

こんな人にオススメ

✓運動後のたんぱく質補給を習慣にしたい人

✓チョコ感のあるプロテインを選びたい人

✓溶かしやすく続けやすい定番商品を探している人