Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第190回
筋トレ後のご褒美みたい ザバスのリッチショコラ味が10％オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 16時50分更新
ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100
通常価格5355円→4819円（10％オフ）
みんな大好き、ザバスの定番プロテインがセールです。通常価格5355円から10％オフの4819円で、536円引き。Amazon.co.jp限定のリッチショコラ味を、毎日のたんぱく質補給用としてストックできます。
吸収のよいホエイプロテインをたんぱく原料として100％使用し、1食分28gあたりたんぱく質19.5gを摂取可能。ビタミンB群やビタミンC、ビタミンDも配合されています。溶けやすさと飲みやすさを追求した濃厚なショコラ味で、筋トレ後だけでなく朝の壱杯として飲みやすいのも便利です。
こんな人にオススメ
✓運動後のたんぱく質補給を習慣にしたい人
✓チョコ感のあるプロテインを選びたい人
✓溶かしやすく続けやすい定番商品を探している人
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