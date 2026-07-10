パスワードの保存も自動入力もこれ一本。NordPass2年版が5300円【Amazonプライムデー2026】

NordVPN NordPassプレミアム 2年版

通常価格6600円→5300円（20％オフ）

増え続けるパスワードを、PCやスマートフォンでまとめて管理したい人にオススメのセールです。通常価格6600円から20％オフの5300円で、1300円引き。2年間使えて、端末台数に制限がないのも便利です。

パスワードの保存や自動入力、安全性の高いパスワードの生成に加え、使い回しや強度を確認する機能、情報漏えいスキャナー、安全な共有機能などを利用可能。Windows、Mac、Linux、iOS、Androidや主要ブラウザに対応し、複数の端末へログインしたまま切り替えて使えます。認証コードを保存・自動入力できる認証機能も備えています。

こんな人にオススメ

✓パスワードの使い回しや手書き管理を見直したい人

✓パソコンとスマートフォンをまたいで自動入力したい人

✓情報漏えいやパスワードの安全性も確認したい人