Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第189回
パスワードの保存も自動入力もこれ一本。NordPass2年版が5300円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 16時45分更新
NordVPN NordPassプレミアム 2年版
通常価格6600円→5300円（20％オフ）
増え続けるパスワードを、PCやスマートフォンでまとめて管理したい人にオススメのセールです。通常価格6600円から20％オフの5300円で、1300円引き。2年間使えて、端末台数に制限がないのも便利です。
パスワードの保存や自動入力、安全性の高いパスワードの生成に加え、使い回しや強度を確認する機能、情報漏えいスキャナー、安全な共有機能などを利用可能。Windows、Mac、Linux、iOS、Androidや主要ブラウザに対応し、複数の端末へログインしたまま切り替えて使えます。認証コードを保存・自動入力できる認証機能も備えています。
こんな人にオススメ
✓パスワードの使い回しや手書き管理を見直したい人
✓パソコンとスマートフォンをまたいで自動入力したい人
✓情報漏えいやパスワードの安全性も確認したい人
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第199回
デジタルおしりふきといえばパンパース。まとめ買いで19％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第197回
デジタル普通のやつより安くて旨そう。チャオの「旅するちゅ〜る」が1本約25円【Amazonプライムデー2026】
-
第196回
デジタルソファじゃなくてこっちで頼む 猫壱のバリバリベッドが1437円【Amazonプライムデー2026】
-
第195回
デジタルうちの掃除はルンバとコレ。クイックルワイパー 立体吸着ウエットシートが609円引き【Amazonプライムデー2026】
-
第194回
デジタル歯みがき粉3本にフロスまで付いて827円 クリニカが16％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第193回
デジタル固まりやすくて掃除もラク。ライオンの猫砂22Lが2920円【Amazonプライムデー2026】
-
第192回
デジタル洗濯機にポン、87回分 アリエールのジェルボールが18％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第191回
デジタルこれ1袋で半年いける。アタックZERO 2300gが2011円【Amazonプライムデー2026】
-
第190回
デジタル筋トレ後のご褒美みたい ザバスのリッチショコラ味が10％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第188回
デジタル3年先までセキュリティ対策完了っ ノートン360が1万710円【Amazonプライムデー2026】
- この連載の一覧へ