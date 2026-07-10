Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第188回
3年先までセキュリティ対策完了っ ノートン360が1万710円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 16時40分更新
ノートン ノートン 360 デラックス セキュリティソフト(最新)|3年3台版|オンラインコード版|Win/Mac/iOS/Android対応【PC/スマホ対応】
通常価格14280円→10710円（25％オフ）
パソコンやスマートフォンを長期間まとめて保護したい人にオススメのセールです。通常価格から25％オフで、3570円引き。Windows、Mac、iOS、Androidを組み合わせ、最大3台まで3年間利用できます。
ウイルスやランサムウェアなどへの対策に加え、通信を暗号化するセキュアVPN、パスワード管理機能、25GBのクラウドバックアップを利用できる総合セキュリティソフト。オンラインコード版なので配送を待たずに導入でき、複数端末の保護を一つのライセンスで管理しやすいのも便利です。
こんな人にオススメ
✓パソコンとスマートフォンをまとめて保護したい人
✓VPNやクラウドバックアップも利用したい人
✓3台分のセキュリティを3年間まとめて用意したい人
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