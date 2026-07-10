PCもスマホも3台まで守れる、ウイルスバスターが1020円引き【Amazonプライムデー2026】

トレンドマイクロ ウイルスバスター クラウド PPP

通常価格6800円→5780円（15％オフ）

パソコンやスマートフォンのセキュリティ対策をまとめて整えたい人にオススメのセールです。ウイルスバスター クラウドが通常価格から15％オフの1020円引き。1年版を最大3台まで利用できるため、複数の端末を保護したい人にオススメの内容です。

Windows、Mac、Android、iOS・iPadOSの端末を自由に組み合わせて保護でき、ウイルスだけでなく、フィッシング詐欺などのWeb上の脅威にも対応。クラウド技術を活用して端末側の負荷を抑えながらスキャンする仕組みを採用しています。買い替えた端末への移行にも対応しており、サポート窓口が用意されているのも安心です。

こんな人にオススメ

✓PCとスマホをまとめて守りたい人

✓複数端末で使えるセキュリティソフトを探している人

✓設定や端末移行について相談できる製品を選びたい人