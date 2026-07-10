Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第186回
家族のPCもスマホもまとめて守る。カスペルスキー3年10台版が1万円ちょい【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 16時30分更新
カスペルスキー プレミアム | 3年10台版 | セキュリティソフト | Win/Mac/iOS/Android対応 | パッケージ版
通常価格1万4251円→1万680円（25％オフ）
家族が使うPCやスマホを長期間保護したい人にオススメのセールです。通常価格から25％オフの3571円引き。Windows、Mac、iOS、Androidを自由に組み合わせ、最大10台まで3年間利用できます。
ウイルスや不正アクセスへの対策に加え、個人情報漏えい対策、無制限のVPN、パスワードマネージャーなどを利用できる最上位プラン。専門スタッフによるウイルスチェックや除去などのプレミアムサポートも用意し、保護機能だけでなく、トラブル時の相談先まで確保したい家庭にオススメです。
こんな人にオススメ
✓家族のパソコンやスマートフォンをまとめて守りたい人
✓VPNやパスワード管理も一つの製品で整えたい人
✓3年間使えてサポートも充実した上位プランを選びたい人
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