映画もアニメも30日間見放題！　U-NEXTギフトコードが30％オフ【Amazonプライムデー2026】

U-NEXTギフトコード 30日間見放題+1,200ポイント|オンラインコード版

通常価格2189円→1532 円（30％オフ）

U-NEXTで映画やドラマ、アニメをまとめて楽しみたい人にオススメのセールです。通常価格2189円から30％オフの1532円で、657円引き。U-NEXTの対象作品を30日間見放題で楽しめるうえ、レンタル作品や電子書籍に使える1200ポイントも付いています。

オンラインで発行されるプリペイド式のギフトコードで、クレジットカードを登録せずに利用できるのが特徴。会員登録は必要ですが、コード利用後に自動で有料の月額プランへ移行することはありません。付属ポイントの有効期限はコード入力後90日間なので、見放題期間中に使い切れなくても少し余裕があります。

こんな人にオススメ

✓U-NEXTをクレジットカード登録なしで試したい人

✓見放題作品に加えて新作レンタルやマンガも楽しみたい人

✓自動更新を気にせず30日間だけ利用したい人