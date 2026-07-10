おそ松くん兄弟全員でもお得　Microsoft 365 Familyが5699円引き【Amazonプライムデー2026】

通常価格2万7400円→2万1701円（21％オフ）

家族みんなでOfficeを使う人にオススメのセール。通常価格2万7400円から21％オフの2万1701円で、5699円引き。最大6人で共有できるため、利用する家族が多いほど1人あたりのコスパが良くなります。

Word、Excel、PowerPoint、OutlookなどのアプリをWindows PC、Mac、スマートフォン、タブレットで利用可能。1人につき1TB、最大合計6TBのOneDriveストレージも付属します。Copilotを使ったAI機能も利用できますが、Microsoft 365 Familyでは基本的にサブスクリプション所有者のみが対象となる点には注意が必要です。

こんな人にオススメ

✓家族それぞれの端末でOfficeを使いたい人

✓写真や書類をOneDriveへまとめて保存したい人

✓Copilot付きの最新版Officeを1年単位で利用したい人