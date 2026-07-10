Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第183回
もう月額料金を払い続けなくていい 買い切り版Officeが4359円引き【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 16時15分更新
Microsoft Office Home & Business 2024
通常価格3万9982円→3万5623円（11％オフ）
WordやExcelを使いたい人にオススメの、買い切り版Officeがセール中。通常価格3万9982円から11％オフの3万5623円で、4359円引き。月額料金を払い続けず、必要な定番アプリをまとめて導入できます。
Word、Excel、PowerPoint、Outlook、OneNoteのデスクトップ版を収録し、1人がWindows PCまたはMacの合計2台まで利用可能。オンラインコード版なので、購入後にソフトをダウンロードして使い始められます。永続ライセンスのため利用期限はありませんが、Microsoft 365のように将来のメジャーバージョンへ自動更新される商品ではありません。
こんな人にオススメ
✓月額課金ではなく買い切りでOfficeを使いたい人
✓Word、Excel、PowerPoint、Outlookをまとめて導入したい人
✓Windows PCやMacの合計2台で利用したい人
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