もう月額料金を払い続けなくていい　買い切り版Officeが4359円引き【Amazonプライムデー2026】

Microsoft Office Home & Business 2024

通常価格3万9982円→3万5623円（11％オフ）

WordやExcelを使いたい人にオススメの、買い切り版Officeがセール中。通常価格3万9982円から11％オフの3万5623円で、4359円引き。月額料金を払い続けず、必要な定番アプリをまとめて導入できます。

Word、Excel、PowerPoint、Outlook、OneNoteのデスクトップ版を収録し、1人がWindows PCまたはMacの合計2台まで利用可能。オンラインコード版なので、購入後にソフトをダウンロードして使い始められます。永続ライセンスのため利用期限はありませんが、Microsoft 365のように将来のメジャーバージョンへ自動更新される商品ではありません。

こんな人にオススメ

✓月額課金ではなく買い切りでOfficeを使いたい人

✓Word、Excel、PowerPoint、Outlookをまとめて導入したい人

✓Windows PCやMacの合計2台で利用したい人