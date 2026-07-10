自作PC用にどうぞ。Windows11 Home用DSPライセンスが6900円【Amazonプライムデー2026】

【Windows11 Home用】 DSPライセンス日本語（USBインストーラー付）

通常価格9890円→6900円（30％オフ）

OSを搭載していないPCに、Windows 11 Homeを導入したい人にオススメのセールです。通常価格9890円から30％オフの6900円で、2990円引き。ライセンスにUSBインストーラーと取扱説明書が付属するため、必要なものをまとめて用意できます。

新規インストールのほか、対応する旧バージョンからのアップデートにも利用できる日本語版のDSPライセンス。USBからセットアップを始められるため、光学ドライブを搭載していないPCでも導入しやすいのが便利。ただし、DSP版はライセンスの利用条件や販売店によるサポート内容を購入前に確認しておきたいところです。

こんな人にオススメ

✓PCにWindows 11を入れたい人

✓USBインストーラー付きが欲しい人

✓費用を抑えてWindowsを導入したい人