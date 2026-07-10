Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第182回
自作PC用にどうぞ。Windows11 Home用DSPライセンスが6900円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 16時10分更新
【Windows11 Home用】 DSPライセンス日本語（USBインストーラー付）
通常価格9890円→6900円（30％オフ）
OSを搭載していないPCに、Windows 11 Homeを導入したい人にオススメのセールです。通常価格9890円から30％オフの6900円で、2990円引き。ライセンスにUSBインストーラーと取扱説明書が付属するため、必要なものをまとめて用意できます。
新規インストールのほか、対応する旧バージョンからのアップデートにも利用できる日本語版のDSPライセンス。USBからセットアップを始められるため、光学ドライブを搭載していないPCでも導入しやすいのが便利。ただし、DSP版はライセンスの利用条件や販売店によるサポート内容を購入前に確認しておきたいところです。
こんな人にオススメ
✓PCにWindows 11を入れたい人
✓USBインストーラー付きが欲しい人
✓費用を抑えてWindowsを導入したい人
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第194回
デジタル歯みがき粉3本にフロスまで付いて827円 クリニカが16％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第193回
デジタル固まりやすくて掃除もラク。ライオンの猫砂22Lが2920円【Amazonプライムデー2026】
-
第192回
デジタル洗濯機にポン、87回分 アリエールのジェルボールが18％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第191回
デジタルこれ1袋で半年いける。アタックZERO 2300gが2011円【Amazonプライムデー2026】
-
第190回
デジタル筋トレ後のご褒美みたい ザバスのリッチショコラ味が10％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第189回
デジタルパスワードの保存も自動入力もこれ一本。NordPass2年版が5300円【Amazonプライムデー2026】
-
第188回
デジタル3年先までセキュリティ対策完了っ ノートン360が1万710円【Amazonプライムデー2026】
-
第187回
デジタルPCもスマホも3台まで守れる、ウイルスバスターが1020円引き【Amazonプライムデー2026】
-
第186回
デジタル家族のPCもスマホもまとめて守る。カスペルスキー3年10台版が1万円ちょい【Amazonプライムデー2026】
-
第185回
デジタル映画もアニメも30日間見放題！ U-NEXTギフトコードが30％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第184回
デジタルおそ松くん兄弟全員でもお得 Microsoft 365 Familyが5699円引き【Amazonプライムデー2026】
- この連載の一覧へ