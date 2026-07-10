Illustrator始めるチャンス　12ヵ月版が今なら半額【Amazonプライムデー2026】

【新規対象キャンペーン】Adobe Illustrator

通常価格3万4680円→1万7340円（50％オフ）

本格的にデザインを始めたい人にオススメのセール。通常価格3万4680円から50％オフの1万7340円で、Adobe Illustrator 12ヵ月版を半額で購入できます。

Illustratorは、拡大・縮小しても画質が劣化しにくいベクターグラフィックを作成できるAdobeの定番ソフト。Fireflyによる生成AI機能も利用でき、ロゴやアイコン、SNS画像、印刷物まで幅広いデザイン制作に対応します。WindowsとMacの両方で使え、1ライセンスで2台まで利用できるのも便利です。

こんな人にオススメ

✓デザインを学びはじめる人

✓Illustratorを新規に導入したい人

✓AIを使って制作効率を高めたい人