Amazonセール情報大紹介！ 第2018回
11万円台でOffice 2024・16GB・512GB搭載は強いな〜。HP 15.6型ノートが30％オフ
2026年07月10日 19時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonプライムデーセール】HP 15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M5PA-AAAI）」をチェック！
HPの15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M5PA-AAAI）」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格164,971円のところ、30％オフの114,800円で販売中。
Office付きモデルは、価格が下がるセールで一気に選択肢が広がる。「HP 15-fd」は、Microsoft Office 2024に加え、Amazon限定でWPS Officeも付属するモデル。Office付きノートを探しているなら、「これならアリかも」と思える1台だ。
①Microsoft Office 2024とWPS Officeを搭載
Microsoft Office 2024に加え、Amazon限定モデルとしてWPS Officeも搭載。標準モデルとは異なるAmazon限定仕様で、2種類のOfficeソフトを利用できる構成となっている。
②Core 5・16GBメモリ・512GB SSDを採用
Intel Core 5 120Uプロセッサーに16GBメモリ、512GB PCIe NVMe M.2 SSDを組み合わせた構成。Windows 11 Homeを採用するほか、Copilotキーも搭載。
③非光沢IPS液晶と指紋認証を搭載
15.6インチのフルHD非光沢IPSディスプレイを採用し、映り込みを抑えた表示に対応。指紋認証やカメラシャッターに加え、USB Type-C、USB Type-A、HDMIなどのインターフェースも備える。
製品スペック
【CPU】Intel Core 5 120U
【メモリ】16GB（8GB×2）DDR4-3200
【ストレージ】512GB PCIe NVMe M.2 SSD
【ディスプレー】15.6インチ フルHD（1920×1080）非光沢IPS
【Office】Microsoft Office 2024、Amazon限定WPS Office
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