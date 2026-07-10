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Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第498回

200Hz＋0.3msの力で勝利を掴みたい人に◎ ASUS製24.5型フルHDゲーミングディスプレーが23％オフ

2026年07月10日 23時30分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

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ASUSの24.5型ゲーミングディスプレーをチェック

　Amazon.co.jpにて、ASUSの24.5型ゲーミングディスプレー「TUF Gaming VG259Q5A」が販売中だ。過去価格は1万6800円だが、タイムセールにより23％オフの1万2980円で購入できる（7月10日時点）。

　本製品はフルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載する24.5型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは200Hz、応答速度は0.3ms（最小）。そのほか、ADAPTIVE-SYNCやExtreme Low Motion Blur(ELMB)、エルゴノミクスデザインのスタンドなどが特徴となっている。

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200Hz・24.5型・フルHDの三拍子

　ユーザーレビューを見ると、“間違いなく最高のディスプレー／劇的に明るく、発色が良くなった／FPSでも快適にプレイできる”といった声が寄せられている。

　200Hz・24.5型・フルHDの三拍子がそろったゲーミングディスプレーを探している人におすすめだ。タイムセール中はよりお得に購入できるため、購入を考えている人は早めにチェックしてほしい。

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【Amazon.co.jp限定】ASUSゲーミングモニター/TUF Gaming VG259Q5A – 24.5インチ / フルHD（1920x1080） / 200Hz / Fast IPS/ELMB / 0.3ms GTG（最小） / ステレオスピーカー/DisplayWidget Center/国内正規品

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