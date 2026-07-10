200Hz＋0.3msの力で勝利を掴みたい人に◎ ASUS製24.5型フルHDゲーミングディスプレーが23％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

ASUSの24.5型ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの24.5型ゲーミングディスプレー「TUF Gaming VG259Q5A」が販売中だ。過去価格は1万6800円だが、タイムセールにより23％オフの1万2980円で購入できる（7月10日時点）。

本製品はフルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載する24.5型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは200Hz、応答速度は0.3ms（最小）。そのほか、ADAPTIVE-SYNCやExtreme Low Motion Blur(ELMB)、エルゴノミクスデザインのスタンドなどが特徴となっている。

200Hz・24.5型・フルHDの三拍子

ユーザーレビューを見ると、“間違いなく最高のディスプレー／劇的に明るく、発色が良くなった／FPSでも快適にプレイできる”といった声が寄せられている。

200Hz・24.5型・フルHDの三拍子がそろったゲーミングディスプレーを探している人におすすめだ。タイムセール中はよりお得に購入できるため、購入を考えている人は早めにチェックしてほしい。