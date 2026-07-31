Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第587回
FPSで勝ちたい人は必携！ Logicool Gのラピトリ搭載ゲーミングキーボードがタイムセールで2万円切り！
2026年07月31日 17時00分更新
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Logicool Gのゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、Logicool Gのゲーミングキーボード「Logicool G PRO X TKL RAPID」が販売中だ。過去価格は2万8351円だが、タイムセールにより29％オフの1万9990円で購入できる（7月31日時点）。
本製品は、プロゲーマーと共同開発したラピッドトリガー搭載のゲーミングキーボード。0.1mm～4.0mmの範囲でアクチュエーションポイントを調整できるという。そのほか、高精度の磁気アナログキースイッチ、左右移動キーの同時入力をカスタマイズできる「KEY PRIORITY」、1つのキーに15個までのプログラム設定ができる「KEY CONTROL」テクノロジーなども備える。
高評価のラピトリ搭載ゲーミングキーボードが2万円切り
ユーザーレビューを見ると“ラピッドトリガー対応で快適／FPSで勝ちたいなら今すぐ買え／FPSや競技系ゲームをプレイする人には非常に魅力的なキーボード”といった声が寄せられている。現在は2万円切りの価格で買えるため、高評価のラピッドトリガー搭載モデルが欲しい人は本製品をチェックしてほしい。
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