FPSで勝ちたい人は必携！ Logicool Gのラピトリ搭載ゲーミングキーボードがタイムセールで2万円切り！

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Logicool Gのゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、Logicool Gのゲーミングキーボード「Logicool G PRO X TKL RAPID」が販売中だ。過去価格は2万8351円だが、タイムセールにより29％オフの1万9990円で購入できる（7月31日時点）。

本製品は、プロゲーマーと共同開発したラピッドトリガー搭載のゲーミングキーボード。0.1mm～4.0mmの範囲でアクチュエーションポイントを調整できるという。そのほか、高精度の磁気アナログキースイッチ、左右移動キーの同時入力をカスタマイズできる「KEY PRIORITY」、1つのキーに15個までのプログラム設定ができる「KEY CONTROL」テクノロジーなども備える。

高評価のラピトリ搭載ゲーミングキーボードが2万円切り

ユーザーレビューを見ると“ラピッドトリガー対応で快適／FPSで勝ちたいなら今すぐ買え／FPSや競技系ゲームをプレイする人には非常に魅力的なキーボード”といった声が寄せられている。現在は2万円切りの価格で買えるため、高評価のラピッドトリガー搭載モデルが欲しい人は本製品をチェックしてほしい。