電池交換の手間を省きたい人に好適！ XBOXの充電バッテリー2個セットが3000円台とオトク

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PowerAのプレイ＆チャージキットをチェック

Amazon.co.jpにて、PowerAの「プレイ＆チャージキット Xbox Series X|S Xbox One 用充電バッテリー(公式ライセンス取得)」が販売中だ。価格は3300円。

本製品は、XBOX Series X|S、XBOX Oneワイヤレスコントローラー専用のチャージキット。1100mAhの充電式バッテリー×2個やバッテリーカバー、USB Type-Cケーブルが付属されている。XBOXワイヤレスコントローラーで最大40時間のゲームプレイが可能だという。

電池交換という面倒からおさらば！

ユーザーレビューを見ると“電池を交換しなくてもいい／充電しながらゲームができる／もっと早く買えばよかった”といった声が寄せられている。

XBOXワイヤレスコントローラーの電池を交換するのが面倒……。そんなときに役立つのが充電式バッテリーだ。本製品は充電式バッテリーが2個入っていて3300円の価格が魅力。欲しいと思った人はチェックしてみてはいかがだろうか。