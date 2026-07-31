Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第586回
やっぱり純正品！ XBOXワイヤレスコントローラー＋USB Type-Cケーブルのセット品が9％オフ
2026年07月31日 16時30分更新
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Xbox ワイヤレス コントローラー + USB-C ケーブルをチェック
Amazon.co.jpにて、マイクロソフトの「【純正品】Xbox ワイヤレス コントローラー + USB-C ケーブル」が販売中だ。参考価格は9130円だが、執筆時点では9％オフの8300円で購入できる（7月31日時点）。
本製品は、XBOXワイヤレスコントローラーとUSB Type-Cケーブルのセット品。XBOX Series X|S、XBOX One、PC、モバイル（iOS/Android）に対応する。
完成度高めの純正品が9％オフ
ユーザーレビューを見ると“格段に使いやすい／全体的な完成度が高く、安心して使える／PCゲーマー必須”といった声が寄せられている。純正のXBOXコントローラーは握りやすさに定評があり、多くのゲーマーに支持されている。どうしても純正品が欲しい人は、本製品をチェックしてみてほしい。
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