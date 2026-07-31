Switch 2やPC、モバイル対応の多機能ゲームコントローラー、タイムセールで6000円切り！

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BIGBIG WONのNintendo Switch 2対応ゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、BIGBIG WONのNintendo Switch 2対応ゲームコントローラー「BIGBIG WON CHOCO」が販売中だ。過去価格は6999円だが、タイムセールにより18％オフの5739円で購入できる（7月31日時点）。

本製品は、Nintendo Switchに最適化されたゲームコントローラーで、Bluetoothと有線の接続に対応している。Nintendo Switch 2のほか、PCやモバイルなど幅広いプラットフォームで利用可能だ。そのほか、NFC機能やワンタッチ起動、調整できる振動機能なども特徴となっている。

Switch 2に必要なものがそろったコントローラー

ユーザーレビューを見ると“見た目に反して小さく、握りやすい／ボタンの押し心地が良く背面ボタンも使いやすい／使用感はかなり良い”といった声が寄せられている。使い勝手の良さを評価する人が多い模様。現時点だと6000円未満で購入できるため、手頃なSwitch 2用コントローラーを探している人は本製品をチェックしてみては？