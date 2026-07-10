一番搾り24本、箱でいっとく？ Amazonプライムデーで晩酌ストックが値下げ中

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「一番搾り キリン ビール 350ml×24本」がAmazonプライムデーセールに登場！

「一番搾り キリン ビール 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonプライムデーセールの対象商品となっています。

参考価格は4,884円のところ、10％オフの4,398円で販売中です。24本入りのため、1本あたりは約183円となっています。

ケースでまとめ買いを検討している人は、Amazonプライムデーセールを利用してお得に購入できる機会となっています。

「一番搾り キリン ビール」の特徴

Amazon商品ページより

「一番搾り キリン ビール」は、最初に流れ出る一番搾り麦汁だけを使用するキリン独自の製法を採用した生ビールです。

麦芽を贅沢に使用し、「低温麦汁ろ過技術」によって雑味を抑え、調和のとれた飲みやすい味わいを実現しているとしています。

35年目のリニューアルでは、こだわりの製法やバランスの良さはそのままに、味や香りの印象を向上させたといいます。アルコール度数は5％です。

まとめ：Amazonプライムデーセールでまとめ買いのチャンス！

現在開催中のAmazonプライムデーセールでは、「一番搾り キリン ビール 350ml×24本」が10％オフとなっており、1本あたり約183円で購入できます。

セール期間中だからこその価格となっているため、この機会にストックを検討してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。