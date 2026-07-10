Amazonセール情報大紹介！ 第2021回
大画面は正義！ファーウェイの「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」が3万円台でお買い得
2026年07月10日 16時00分更新
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ひと目で情報がわかる大画面！
「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」
HUAWEI WATCH FIT 5 Proは2026年5月に発売されたばかりのスマートウォッチです。Amazon.co.jpではセールで、3万5800円（9％オフ）で販売されています（7月10日現在）。
最大の特徴は1.92インチの大画面です。画面占有率は驚きの83％まで向上し、運動データや通知メッセージをひと目で確認できます。
ゴルフ、サイクリング、登山、ランニングなどアウトドアスポーツに役立つ情報をリアルタイムでサポート。ゴルフのコースレイアウトを高精細大画面で確認しながら、プレーを的確にサポートします。
「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」の特徴
ファーウェイ史上最大の大画面ディスプレイ
ダイヤモンドに次ぐモース硬度9を誇るサファイアガラスを立体加工し、風防に採用。高い透明度と優れた耐擦傷性を実現しています。1.92インチのLTPO大画面を搭載してなお、約30.4gの超軽量モデルとなっています。
進化したゴルフ機能
ゴルフ関連の機能では、コースレイアウト表示やコースマップの拡大縮小、グリーンの高低差表示やカップ位置の表示など、多彩な機能をアップデートしています。
3回の充電で1ヵ月使用可能
通常使用で約10日間使えるバッテリーを搭載。わずか3回の充電で1ヵ月使えるため、充電のストレスから解放されます。
まとめ：視認性に優れたスマートウォッチ
おすすめしたいのは、「画面は大きい方が正義」と考える人です。大きな画面は視認性に優れていて、チラッと見るだけで必要な情報を得られるのが最大のメリット。それでいて軽く、ゴツゴツした印象もないので視認性を一番に考える人にとってはこれ以上ない選択肢と言えます。
もちろんスマートウォッチとして睡眠測定や健康モニタリング機能も搭載。64GBの大容量ストレージで音楽の保存もたっぷり可能です。今なら9％オフとお買い求めしやすくなっているので、ぜひご検討ください。
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