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Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第497回

ゲームも動画編集もこなしたい人へ！ RTX 5060搭載のマウス製ゲーミングPCがプライムデーで13％オフ

2026年07月10日 20時30分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

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アマゾンで「G TUNE DG（RTX 5060 搭載）」を入手
 

マウスコンピューターのゲーミングデスクトップPCをチェック

　Amazon.co.jpにて、マウスコンピューターのゲーミングデスクトップPC「G TUNE DG（RTX 5060 搭載）」が販売中だ。参考価格は29万9800円だが、プライムデーセールにより13％オフの25万9980円で購入できる（7月10日時点）。

　本製品は、インテル「Core i5-14400F」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するゲーミングデスクトップPC。メモリーは16GB（8GB×2 DDR5-4800）、ストレージは1TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeなど。

アマゾンで「G TUNE DG（RTX 5060 搭載）」を入手
 

第14世代Core i5＋RTX 5060のデスクトップPCがセール対象に

　ユーザーレビューを見ると、“性能がよく、映像処理も優れている／長く使っているが申し分なし”といった声が寄せられている。

　スペックをざっと見る限り、最新ゲームは問題なく遊べるだろう。ゲームだけでなく編集作業もこなせると思われる。最新スペックのゲーミングデスクトップPCが欲しい人は、本製品をチェックしてみてほしい。

アマゾンで「G TUNE DG（RTX 5060 搭載）」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
mouse 【 RTX 5060 搭載 / 3年メーカー保証 】 ゲーミングPC デスクトップPC G TUNE DG (Core i5 14400F 16GB メモリ 1TB SSD Windows 11 無線LAN ゲーム 動画編集) DGI5G60B71SJW116AZ

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