【プライムデー】今なら17万8000円でRTX 5060搭載ゲーミングノートPCが買えるってよ

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MSIの15.6型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15」が販売中だ。参考価格は23万9800円だが、プライムデーセールにより26％オフの17万8000円で購入できる（7月10日時点）。

本製品は、インテル「Core i7-13620H」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

RTX 5060搭載ゲーミングノートが17万円台ってお得では？

ユーザーレビューを見ると、“初めてのゲーミングPCにちょうどいい／1台でゲームと仕事がこなせる／最新ゲームを快適に遊ぶために必要な要素をしっかり押さえた一台”といった声が寄せられている。

必要十分なスペックが魅力の本製品。プライムデーセールの間は20万円未満の価格で購入できるため、高コスパのゲーミングノートPCが欲しい人は早めにチェックしてほしい。