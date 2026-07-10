Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第496回
【プライムデー】今なら17万8000円でRTX 5060搭載ゲーミングノートPCが買えるってよ
2026年07月10日 20時00分更新
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MSIの15.6型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15」が販売中だ。参考価格は23万9800円だが、プライムデーセールにより26％オフの17万8000円で購入できる（7月10日時点）。
本製品は、インテル「Core i7-13620H」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
RTX 5060搭載ゲーミングノートが17万円台ってお得では？
ユーザーレビューを見ると、“初めてのゲーミングPCにちょうどいい／1台でゲームと仕事がこなせる／最新ゲームを快適に遊ぶために必要な要素をしっかり押さえた一台”といった声が寄せられている。
必要十分なスペックが魅力の本製品。プライムデーセールの間は20万円未満の価格で購入できるため、高コスパのゲーミングノートPCが欲しい人は早めにチェックしてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】MSI ゲーミングノートPC Cyborg 15 GeForce RTX 5060 Core i7 13620H 15.6インチ メモリ 16GB SSD 512GB リフレッシュレート144Hz Windows11 Cyborg-15-B13WFKG-1172JP
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