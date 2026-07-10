Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第495回
【プライムデー】子どもや孫へのプレゼントにぴったり！ 「フォートナイト」とコラボしたSwitch 2対応コントローラーが28％オフ
2026年07月10日 20時00分更新
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PowerAのNintendo Switch用ゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、PowerAのNintendo Switch用ゲームコントローラー「PowerA エンハンスド・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch - フォートナイト ピーリー」が販売中だ。過去価格は6273円だが、プライムデーセールにより28％オフの4534円で購入できる（7月10日時点）。
本製品は、「フォートナイト」に登場する「ピーリー」をモチーフにしたNintendo Switch 2対応のゲームコントローラー（Cボタン非搭載）。好みのボタン操作を割り当てられる2つの背面ボタン、Bluetooth 5.0の無線接続、モーションセンサーなどが特徴となっている。
フォートナイト好きに刺さるデザイン
ユーザーレビューを見ると、“孫が喜んでいる／フォートナイト好きだとおすすめ／充電ケーブルが長いので繋ぎながらのプレイがしやすい”といった声が寄せられている。子どもや孫へのプレゼントを考えている人に強くおすすめできる一台だ。
|Image from Amazon.co.jp
|【任天堂公式ライセンス商品】PowerA エンハンスド・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch - フォートナイト ピーリー【購入特典】ボーナスのバーチャルアイテム用コード付き「プリクリーアックス」(ツルハシ)【国内正規品2年保証】NSGP0268JP-01
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