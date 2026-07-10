【プライムデー】子どもや孫へのプレゼントにぴったり！ 「フォートナイト」とコラボしたSwitch 2対応コントローラーが28％オフ

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PowerAのNintendo Switch用ゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、PowerAのNintendo Switch用ゲームコントローラー「PowerA エンハンスド・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch - フォートナイト ピーリー」が販売中だ。過去価格は6273円だが、プライムデーセールにより28％オフの4534円で購入できる（7月10日時点）。

本製品は、「フォートナイト」に登場する「ピーリー」をモチーフにしたNintendo Switch 2対応のゲームコントローラー（Cボタン非搭載）。好みのボタン操作を割り当てられる2つの背面ボタン、Bluetooth 5.0の無線接続、モーションセンサーなどが特徴となっている。

フォートナイト好きに刺さるデザイン

ユーザーレビューを見ると、“孫が喜んでいる／フォートナイト好きだとおすすめ／充電ケーブルが長いので繋ぎながらのプレイがしやすい”といった声が寄せられている。子どもや孫へのプレゼントを考えている人に強くおすすめできる一台だ。