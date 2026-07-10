Amazonセール情報大紹介！ 第2015回
Apple Pencil Proが14％オフで18,800円。プライムデーで純正スタイラスペンがお得
2026年07月10日 17時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonプライムデーセール】Apple Pencil Proをチェック！
「Apple Pencil Pro」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格21,800円のところ、14％オフの18,800円で販売中。
Apple純正アクセサリーを少しでも安く購入したいなら、プライムデーは見逃せない。Apple Pencil Proは、スクイーズやバレルロール、触覚フィードバックを備えた純正スタイラスペン。「探す」アプリにも対応し、対応するiPadの機能をより活用できるモデルだ。
①スクイーズやバレルロールによる新しい操作
Apple Pencil Proは、スクイーズでツールや線の太さ、色を切り替えるパレットを表示できるほか、バレルロールではペンを回転させてペンツールやブラシツールをコントロールできる。ダブルタップでは、ペンや消しゴムなどのツールをすばやく切り替えられる。
②触覚フィードバックとホバーに対応
スクイーズやダブルタップを行うと、内蔵した独自のエンジンが軽い振動を返す触覚フィードバックを採用。ホバーでは、ペン先がディスプレイに触れる場所をバーチャルな影でプレビューでき、書き始める位置をあらかじめ確認しながら操作できる。
③「探す」対応とマグネットによるペアリング・充電
外出先や自宅で置き忘れた場合でも、「探す」アプリから場所を確認できるのが特徴。ペアリングと充電は対応するiPadの側面へマグネットで取り付けるだけで行え、対応機種はiPad Pro（M5・M4）、iPad Air（M4・M3・M2）、iPad mini（A17 Pro）となっている。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2022回
トピックス薄型軽量で必要十分！「HUAWEI WATCH FIT 5」ファーウェイのスマートウォッチがお買い得
-
第2021回
トピックス大画面は正義！ファーウェイの「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」が3万円台でお買い得
-
第2020回
トピックスえーっと、めちゃくちゃ安いよね!? マウスのRyzen 5搭載ノートが、プライムデーで9万円台だぞ！
-
第2019回
トピックスHPのノートがプライムセールで爆安！ Core Ultra 5+16GBメモリー、しかもOffice付きで、なんと13万円台だー！
-
第2019回
トピックスゲーミングPC買っちゃいますか！ マウスのRTX 5060搭載マシンが、プライムデーで安いぞ〜！
-
第2018回
トピックスえっ、この価格で良いの!? レノボの26.5型有機ELゲーミングモニターが、プライムセールで驚きの5万円台に
-
第2018回
ゲーム・ホビーアディダスの“最強”サンダルが安い！ 夏の足元はこれで決まりだ〜！
-
第2017回
トピックス安すぎ注意報〜！ レノボのAndroidタブレットが、プライムデーセールで1万8800円だよ！
-
第2016回
トピックスエイサーの大画面Chromebookが、プライムデー先行セールで破格の5万円ポッキリやで！
-
第2016回
トピックス17万円台なら狙いたい。約1kgで32GB・1TBのHP「OmniBook 7 Aero」
-
第2015回
トピックスさすがに安すぎ！ レノボの2in1 Chromebook「300e Yoga」がプライムデー先行セールで3万円台
- この連載の一覧へ