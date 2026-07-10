Apple Pencil Proが14％オフで18,800円。プライムデーで純正スタイラスペンがお得

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【Amazonプライムデーセール】Apple Pencil Proをチェック！

「Apple Pencil Pro」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格21,800円のところ、14％オフの18,800円で販売中。

Apple純正アクセサリーを少しでも安く購入したいなら、プライムデーは見逃せない。Apple Pencil Proは、スクイーズやバレルロール、触覚フィードバックを備えた純正スタイラスペン。「探す」アプリにも対応し、対応するiPadの機能をより活用できるモデルだ。

①スクイーズやバレルロールによる新しい操作

Apple Pencil Proは、スクイーズでツールや線の太さ、色を切り替えるパレットを表示できるほか、バレルロールではペンを回転させてペンツールやブラシツールをコントロールできる。ダブルタップでは、ペンや消しゴムなどのツールをすばやく切り替えられる。

②触覚フィードバックとホバーに対応

スクイーズやダブルタップを行うと、内蔵した独自のエンジンが軽い振動を返す触覚フィードバックを採用。ホバーでは、ペン先がディスプレイに触れる場所をバーチャルな影でプレビューでき、書き始める位置をあらかじめ確認しながら操作できる。

③「探す」対応とマグネットによるペアリング・充電

外出先や自宅で置き忘れた場合でも、「探す」アプリから場所を確認できるのが特徴。ペアリングと充電は対応するiPadの側面へマグネットで取り付けるだけで行え、対応機種はiPad Pro（M5・M4）、iPad Air（M4・M3・M2）、iPad mini（A17 Pro）となっている。