3モード接続対応！ SwitchやPC、モバイルに接続できる高コスパゲームコントローラーを発見

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LeadjoyのNintendo Switch対応ゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、LeadjoyのNintendo Switch対応ゲームコントローラー「Leadjoy Xeno Plus」が販売中だ。Amazonで9,350円で購入できる（7月14日時点）。

本製品は、Nintendo Switch 2（初代含む）やモバイル（iOS/Android）、PCに対応するゲームコントローラー。有線・2.4GHz・Bluetoothの3モード接続や付属の充電ドック、1000mAhのバッテリー、高精度なTMRスティック、二重構造のメカニカルスイッチABXYボタンなどが特徴となっている。

1万円未満の高コスパモデル

ユーザーレビューを見ると、“感触はかなり良く、スティックの精度もよい／コンパクトなので持ちやすい／コスパも良くかなり使いやすい”といった声が寄せられている。多機種への対応や操作性の高さなどが魅力の本製品。プライムデーセールの対象なので、少しでも安く購入したい人はお早めに。