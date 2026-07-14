Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第494回
3モード接続対応！ SwitchやPC、モバイルに接続できる高コスパゲームコントローラーを発見
2026年07月14日 19時00分更新
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LeadjoyのNintendo Switch対応ゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、LeadjoyのNintendo Switch対応ゲームコントローラー「Leadjoy Xeno Plus」が販売中だ。Amazonで9,350円で購入できる（7月14日時点）。
本製品は、Nintendo Switch 2（初代含む）やモバイル（iOS/Android）、PCに対応するゲームコントローラー。有線・2.4GHz・Bluetoothの3モード接続や付属の充電ドック、1000mAhのバッテリー、高精度なTMRスティック、二重構造のメカニカルスイッチABXYボタンなどが特徴となっている。
1万円未満の高コスパモデル
ユーザーレビューを見ると、“感触はかなり良く、スティックの精度もよい／コンパクトなので持ちやすい／コスパも良くかなり使いやすい”といった声が寄せられている。多機種への対応や操作性の高さなどが魅力の本製品。プライムデーセールの対象なので、少しでも安く購入したい人はお早めに。
|Image from Amazon.co.jp
|Leadjoy Xeno Plus ゲームコントローラー 有線/2.4G/Bluetoothマルチモード接続 TMRスティック搭載 1000Hz ポーリングレー ホール＆マイクロスイッチデュアルトリガー 8 マイクロスイッチ スマート充電ドック付き 4個の背面カスタムボタン Switch 1/2/PC/Android/iOS対応
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