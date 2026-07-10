アディダスの“最強”サンダルが安い！ 夏の足元はこれで決まりだ〜！

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夏はサンダルでラクをしたい。でも、石ころや段差などに足先をぶつけて「サンダル、守備力ゼロじゃん」と後悔するのは避けたいところ。アディダスの「テレックス Hydroterra AT サンダル」は、前方にトゥキャップを備えた、つま先丸出しではないタイプ。Amazonプライムデーに登場しました。

テレックス Hydroterra AT サンダルは、足裏にはクッション性のあるCloudfoamフットベッドと、軽くて柔軟なEVAミッドソールを採用。さらに、ストラップはバックルでフィット感を調節できます。見た目は少々ゴツめですが、履き心地まはガチガチではありません。

川辺のキャンプ、濡れた遊歩道、夏の旅行など、「スニーカーでは蒸れそうだけど、ペラペラのサンダルでは心細い」という日におすすめです。また、Traxionアウトソールがさまざまな方向へのグリップを支えるため、濡れた岩場や滑りやすい足元でも歩きやすくなっています。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

テレックス Hydroterra AT サンダルの特徴

つま先があるだけで、安心感がずいぶん違う

前方には耐久性を高めたトゥキャップを装備。川原の石やキャンプ場の木の根に足先をぶつけたときも、一般的なオープントゥのサンダルより頼りになります。

ゴツそうに見えて、足裏はふんわり

Cloudfoamフットベッドと軽量なEVAミッドソールを組み合わせています。硬そうな外見に反してクッション性があり、街歩きや旅行でも選びやすい作りです。

濡れた場所で頼れるTraxionアウトソール

靴底には、全方向へのグリップを支えるTraxionアウトソールを採用。濡れた岩場や滑りやすい桟橋など、水辺で足元が不安な場面を想定した仕様です。

まとめ：夏の外出に頼れる“最強”のサンダル

参考価格：14,300円

現在の価格：7,865円［45%OFF］

テレックス Hydroterra AT サンダルは、普通のサンダルでは足先が丸出しで心配、でも夏にスニーカーを履くのは暑い……そんな人におすすめ。つま先を覆うトゥキャップがあるため、キャンプ場の石や公園の段差、混雑した観光地などで足を踏まれそうな場面でも、ペラペラのビーチサンダルより安心して歩けます。

川遊びやキャンプだけでなく、旅行先を一日歩き回りたい人にも向いています。Cloudfoamフットベッドによるクッション性があり、靴底には濡れた場所で踏ん張りやすいTraxionアウトソールを採用。水辺で遊んだあと、そのまま売店や街中へ向かえる気軽さも魅力。気楽なのにアウトドアも大丈夫、まさに“最強”のサンダルです。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。