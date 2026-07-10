Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第493回
【30万円台→20万円台】RTX 5060を搭載するLenovo製ゲーミングノートがプライムデーセールで38％オフ！
2026年07月10日 19時30分更新
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Lenovoの15.6型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、Lenovoの15.6型ゲーミングノートPC「LOQ 15IRX10」が販売中だ。参考価格は33万4799円だが、プライムデーセールにより38％オフの20万8800円で購入できる（7月10日時点）。
本製品は、インテル「Core i7-14700HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは32GB（16GBx2 DDR5-5600）、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
30万円台→20万円台で買えるという衝撃
ユーザーレビューを見ると、“RTX 5060搭載で最新ゲームも快適な動作／ゲームも編集も余裕でこなせる／ゲームにも作業にも使える”といった声が寄せられている。
最新ゲームも普段使いもこなせるスペックが魅力と言える。セール期間中は20万円台の価格で購入できるため、気になる人は早めにチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】Lenovo ゲーミングノートPC ゲーミングPC LOQ 15IRX10 15.6インチ GeForce RTX 5060 Intel Core™ i7-14700HX メモリ32GB SSD512GB Microsoft 365試用版 Windows11 バッテリー駆動9.0時間 重量2.4kg ルナグレー 83JE01ERJP
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