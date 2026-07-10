【30万円台→20万円台】RTX 5060を搭載するLenovo製ゲーミングノートがプライムデーセールで38％オフ！

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Lenovoの15.6型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、Lenovoの15.6型ゲーミングノートPC「LOQ 15IRX10」が販売中だ。参考価格は33万4799円だが、プライムデーセールにより38％オフの20万8800円で購入できる（7月10日時点）。

本製品は、インテル「Core i7-14700HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは32GB（16GBx2 DDR5-5600）、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

30万円台→20万円台で買えるという衝撃

ユーザーレビューを見ると、“RTX 5060搭載で最新ゲームも快適な動作／ゲームも編集も余裕でこなせる／ゲームにも作業にも使える”といった声が寄せられている。

最新ゲームも普段使いもこなせるスペックが魅力と言える。セール期間中は20万円台の価格で購入できるため、気になる人は早めにチェックしてみては？