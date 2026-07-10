Amazonセール情報大紹介！ 第2018回
えっ、この価格で良いの!? レノボの26.5型有機ELゲーミングモニターが、プライムセールで驚きの5万円台に
2026年07月10日 13時00分更新
※Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
有機ELのゲーミングモニターが、この価格!?
憧れの有機ELモニターを、お買い得な価格で！ レノボの26.5型有機ELゲーミングモニター「Legion Pro 27Q-15」がAmazonプライムデーセール価格として、大幅値引きなっています。31%オフで、価格はなんと5万6800円！ 早い者勝ちですので、狙っている方はさっそくカートに入れちゃいましょう。
参考価格：82,280円
現在の価格：56,800円［31％OFF］
Legion Pro 27Q-15の特徴
■抜かりないスペックで、ゲームが快適！
ディスプレー解像度はQHD（2560×1440ドット）で、リフレッシュレートは280Hz、応答速度が0.03msと、ゲーミングモニターとして抜かりのないスペック！
■定番の同期技術に対応！
ビデオカードからの出力と、ディスプレーのレートを同期させる技術「AMD FreeSync Premium Pro テクノロジー」「VESA Adaptive Sync」に対応。対応コンテンツで、圧倒的なめらかさを楽しめます！
■有機ELパネルならではのリアルな描写！
有機ELパネルならではの、在宅でリアルな色表現で、いつものゲームがグッと楽しく！ 深い黒の表現は、ゲーム画面を一層贅沢に出力してくれます。
本当にこの価格で買っちゃっていいんですか!?
5万6800円という大変お買い得な価格でレノボの有機ELゲーミングモニターを購入できるこの機会に、ぜひ入手してください！ ゲーミングだけでなく、映像編集や映画鑑賞、日常の仕事でもバリバリ活躍してくれるはず！
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