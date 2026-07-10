安すぎ注意報〜！ レノボのAndroidタブレットが、プライムデーセールで1万8800円だよ！

※Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

多用途にバリバリ使える、レノボのAndroidタブレット！

プライムデーで、お手頃なタブレットを探しているなら必見！ レノボの10.1型Androidタブレット「Lenovo Tab（ZAEH0063JP）」がAmazonプライムデーセール価格として、大幅値引きなっています。15%オフで、価格はなんと1万8800円！ もちろん新品ですよ!?早い者勝ちですので、狙っている方はさっそくカートに入れちゃいましょう。



参考価格：22,020円

現在の価格：18,800円［15％OFF］



Lenovo Tab（ZAEH0063JP）の特徴

■この価格でWUXGAパネル

ディスプレー解像度はWUXGA（1920×1200）を実現。さまざまなコンテンツを快適に楽しむために、必要十分な精細さです。

■およそ425gの軽量設計！

重量およそ425gと軽い！ 長さ23.6×幅15.5とコンパクトで、カバンに入れておいても、邪魔にならないサイズ感です。

■動画鑑賞に向いた仕様

背面にキックスタンドを搭載し、単体で立てかけて使うことができます。さらに、Dolby Atmos対応で、臨場感あふれる音質が楽しめます！

1万円台は、さすがにお買い得でしょう！

1万8,800円という大変お買い得な価格でレノボのAndroidタブレットを購入できるこの機会に、ぜひ入手してください！ 映画鑑賞用、作業用、SNS用など、多用途に活躍してくれますよ！