Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第492回
面倒なバッテリー交換とおさらば！ XBOX対応の有線ゲーミングコントローラーがプライムデーセールでよりお得に
2026年07月10日 19時00分更新
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TURTLE BEACHのXBOX対応ゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、TURTLE BEACHのXBOX対応ゲームコントローラー「Rematch Core ホワイト＆グリーン」が販売中だ。参考価格は3880円だが、プライムデーセールにより16％オフの3245円で購入できる（7月10日時点）。
本製品はXBOX公式ライセンス取得済みの有線ゲーミングコントローラーで、XBOX Series X|S、XBOX One、Windows 10/11に対応する。遅延の少ないUSB接続や特許取得済みのオーディオコントロール、デュアル振動モーター、人間工学に基づいた快適設計などが特徴だ。
有線接続でガッツリ遊べるのがいい
ユーザーレビューを見ると、“軽くて丈夫なコントローラー／有線であることを除けば純正とほぼ同等／ちゃんと使える”といった声が寄せられている。
純正のコントローラーは乾電池駆動なのに対し、本製品は有線で駆動する。機能面もさることながら、バッテリー交換不要であることを考えると、本製品のコスパは高いと感じられる。プライムデーセールでよりお得になっているので、欲しいと思ったら早めにチェックしてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】TURTLE BEACH コントローラー Rematch Core ホワイト＆グリーン 有線 USB Xbox公認 PC/Xbox Series X|S対応 チャットミックス マイクミュート 人間工学【メーカー保証2年+代理店保証6ヶ月】
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