面倒なバッテリー交換とおさらば！ XBOX対応の有線ゲーミングコントローラーがプライムデーセールでよりお得に

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TURTLE BEACHのXBOX対応ゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、TURTLE BEACHのXBOX対応ゲームコントローラー「Rematch Core ホワイト＆グリーン」が販売中だ。参考価格は3880円だが、プライムデーセールにより16％オフの3245円で購入できる（7月10日時点）。

本製品はXBOX公式ライセンス取得済みの有線ゲーミングコントローラーで、XBOX Series X|S、XBOX One、Windows 10/11に対応する。遅延の少ないUSB接続や特許取得済みのオーディオコントロール、デュアル振動モーター、人間工学に基づいた快適設計などが特徴だ。

有線接続でガッツリ遊べるのがいい

ユーザーレビューを見ると、“軽くて丈夫なコントローラー／有線であることを除けば純正とほぼ同等／ちゃんと使える”といった声が寄せられている。

純正のコントローラーは乾電池駆動なのに対し、本製品は有線で駆動する。機能面もさることながら、バッテリー交換不要であることを考えると、本製品のコスパは高いと感じられる。プライムデーセールでよりお得になっているので、欲しいと思ったら早めにチェックしてほしい。