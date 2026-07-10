Amazonセール情報大紹介！ 第2016回
17万円台なら狙いたい。約1kgで32GB・1TBのHP「OmniBook 7 Aero」
2026年07月10日 17時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonプライムデーセール】HP ノートPC「OmniBook 7 Aero 13-bg（BF8H7PA-AAAA）」をチェック！
HPのノートPC「OmniBook 7 Aero 13-bg（BF8H7PA-AAAA）」がAmazonプライムデーセール対象。参考価格229,900円のところ、24％オフの174,700円で販売中。
今回セール対象となったHPの「OmniBook 7 Aero 13-bg」は、約1kgの軽量ボディに32GBメモリと1TB SSDを搭載したモデル。軽量モバイルノートを買い替えるなら、他モデルと比較しておいて損のない存在だ。
①約1kgの軽量ボディに32GB・1TBを搭載
約1kgの軽量ボディに、32GBメモリと1TB PCIe Gen4 NVMe SSDを組み合わせた13.3型モバイルノート。AMD Ryzen AI 7 350プロセッサとAMD Radeon 860Mグラフィックスを備えた構成となっている。
②AI対応のRyzen AIプロセッサを採用
AMD Ryzen AI 7 350プロセッサに加え、最大50TOPSのAMD Ryzen AI NPUを搭載。Copilotキーも備えたAI PCで、Windows 11 Homeを採用する。32GBのLPDDR5x-7500メモリを組み合わせた構成となっている。
③13.3型WUXGA IPSディスプレイと充実した基本仕様
13.3型WUXGA（1920×1200）非光沢IPSディスプレイは、400nitの輝度とsRGB 100％に対応。Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3、Windows Hello対応の顔認証、バックライト付き日本語キーボードを備え、バッテリー駆動時間は最大15時間30分となっている。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen AI 7 350
【メモリ】32GB（LPDDR5x-7500）
【ストレージ】1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD
【ディスプレー】13.3型 WUXGA（1920×1200）非光沢IPS（400nit、sRGB 100％）
【Office】なし
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