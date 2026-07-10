Amazonセール情報大紹介！ 第2014回
見た目は高級腕時計、中身はスマートウォッチの憧れ叶えます「HUAWEI WATCH GT 6 Pro」がAmazonで21％オフセール中
2026年07月10日 13時00分更新
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デザインが腕時計っぽい！
「HUAWEI WATCH GT 6 Pro」
HUAWEI WATCH GT 6 Proは2025年に発売されたスマートウォッチです。Amazon.co.jpではセールで、4万948円（21％オフ）で販売されています（7月10日現在）。
装着することで12項目の身体指標を計測でき、専用のアプリを使えば体重などの記録をグラフで確認できます。
ゴルフ、サイクリング、登山、スノーボードなどアウトドアスポーツに役立つ情報をリアルタイムでサポート。距離の計測やパフォーマンスの変化、登山ルートのナビゲーションなどをしてくれます。
スマートウォッチでありながら、見た目が“ちゃんとした腕時計”っぽいのも特徴。運動時だけでなく、通常の外出時にもそのまま装着していける自然な感じがおすすめです。
「HUAWEI WATCH GT 6 Pro」の特徴
計12項目の基礎身体項目を測定
本製品では、【体重/BMI/体脂肪率/除脂肪体重/骨格筋量/体内水分率/タンパク質/骨塩量/内臓脂肪/基礎代謝量/身体年齢/体格】の12項目を測定できます。そのほか、睡眠モニタリングや情緒モニタリングなどにも対応しています。
堅牢なチタン合金製
高い摩耗耐性・擦傷耐性を持つ、チタン合金＆サファイアガラスを採用。見た目に高級感が出て、画面占有率も向上。最大輝度は約3000nitsで、約1.47インチの大画面で情報も見やすくなっています。
圧倒的バッテリー
通常使用で約21日間使えるパワフルなバッテリーを搭載。GPS連続使用でも約40時間持つという、圧倒的な電池の持ちの良さです。
まとめ：見た目とバッテリーの持ちが最高
おすすめしたいのは、「24時間モニタリング」したい人です。毎日充電のために外す必要がなく、21日間連続駆動できるバッテリーは魅力的。日常習慣の管理に役立ちます。
また、デザインを普通の高級腕時計に寄せているのも高ポイントです。この見た目で中身はスマートウォッチというのも、デキる大人っぽくて憧れます。今なら21％オフとお買い求めしやすくなっているので、ぜひご検討ください。
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