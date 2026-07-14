Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第491回
ゲーミングマウスが欲しい。でも高いのはちょっと……という初心者向けのコスパ良しゲーミングマウス
2026年07月14日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
MSIの有線ゲーミングマウスをチェック
Amazon.co.jpにて、MSIの有線ゲーミングマウス「MSI FORGE GM100」が販売中だ。参考価格は1980円だが、セールにより28％オフの1,429円で購入できる（7月14日時点）。
本製品は、手頃な価格で買えるMSI製の有線ゲーミングマウス。どちらの手でも快適に操作できる左右対称デザインのほか、高精度センサー、ソフトウェア不要で設定できるLED機能などが特徴だ。
ゲーミングマウス初心者に最適な一台
ユーザーレビューを見ると、“カジュアルに楽しむ人向け／コスパが高い／1年使っているが不具合の不の字もない”といった声が寄せられている。
コスパと耐久性がポイントになっているようだ。サブのゲーミングマウスが欲しい人、ゲーミングマウスを初めて触る人に打ってつけかもしれない。気になる人は購入を検討してみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|MSI FORGE GM100 オプティカル ゲーミングマウス 有線 MS0716
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第500回
トピックスFPSでキー入力の遅れが気になる人へ。ASUSの65％ゲーミングキーボードが29％オフ
-
第499回
トピックスPixioの白色ゲーミングディスプレーがプライムデーセール対象！ 200Hz＆1msのスペックも魅力
-
第498回
トピックス200Hz＋0.3msの力で勝利を掴みたい人に◎ ASUS製24.5型フルHDゲーミングディスプレーが23％オフ
-
第497回
トピックスゲームも動画編集もこなしたい人へ！ RTX 5060搭載のマウス製ゲーミングPCがプライムデーで13％オフ
-
第496回
トピックス【プライムデー】今なら17万8000円でRTX 5060搭載ゲーミングノートPCが買えるってよ
-
第495回
トピックス【プライムデー】子どもや孫へのプレゼントにぴったり！ 「フォートナイト」とコラボしたSwitch 2対応コントローラーが28％オフ
-
第494回
トピックス3モード接続対応！ SwitchやPC、モバイルに接続できる高コスパゲームコントローラーを発見
-
第493回
トピックス【30万円台→20万円台】RTX 5060を搭載するLenovo製ゲーミングノートがプライムデーセールで38％オフ！
-
第492回
トピックス面倒なバッテリー交換とおさらば！ XBOX対応の有線ゲーミングコントローラーがプライムデーセールでよりお得に
-
第490回
トピックスFPSユーザーの相棒がプライムデーで2万円切りに！ Logicool Gのラピトリ搭載テンキーレスゲーミングキーボード
- この連載の一覧へ