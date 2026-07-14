ゲーミングマウスが欲しい。でも高いのはちょっと……という初心者向けのコスパ良しゲーミングマウス

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MSIの有線ゲーミングマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIの有線ゲーミングマウス「MSI FORGE GM100」が販売中だ。参考価格は1980円だが、セールにより28％オフの1,429円で購入できる（7月14日時点）。

本製品は、手頃な価格で買えるMSI製の有線ゲーミングマウス。どちらの手でも快適に操作できる左右対称デザインのほか、高精度センサー、ソフトウェア不要で設定できるLED機能などが特徴だ。

ゲーミングマウス初心者に最適な一台

ユーザーレビューを見ると、“カジュアルに楽しむ人向け／コスパが高い／1年使っているが不具合の不の字もない”といった声が寄せられている。

コスパと耐久性がポイントになっているようだ。サブのゲーミングマウスが欲しい人、ゲーミングマウスを初めて触る人に打ってつけかもしれない。気になる人は購入を検討してみてほしい。