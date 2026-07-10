Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第490回
FPSユーザーの相棒がプライムデーで2万円切りに！ Logicool Gのラピトリ搭載テンキーレスゲーミングキーボード
2026年07月10日 15時00分更新
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Logicool Gのテンキーレスゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、Logicool Gのテンキーレスゲーミングキーボード「PRO X TKL RAPID」が販売中だ。過去価格は2万7172円だが、プライムデーセールにより26％オフの1万9980円で購入できる（7月10日時点）。
本製品はプロゲーマーと共同開発したテンキーレスゲーミングキーボードで、FPSに最適なラピッドトリガーを搭載する。0.1mm～4.0mmの範囲で調整できるアクチュエーションポイントや、35gの押下圧を採用する磁気アナログキースイッチ、左右移動キー同時入力をカスタマイズできる「KEY PRIORITY」などが特徴だ。
ラピトリ搭載のゲーミングキーボード、今なら2万円切り！
ユーザーレビューを見ると、“ラピッドトリガー対応で快適。ゲーム用途ならかなり満足度が高い／FPSで勝ちたいなら今すぐ買え／軽いタッチで腕も疲れず、打鍵音も心地よく快適”といった声が寄せられている。
ラピッドトリガーは軽いタッチでキー入力ができるため、1コンマの差で勝敗が決まるFPSと相性が良い。競技性の高いFPSで勝利を掴みたい人は、プライムデーの期間中に本製品をチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】 Logicool G ラピッドトリガー PRO X TKL RAPID ゲーミングキーボード アクチュエーションポイント 調整可能 押下圧 35g 日本語配列 G-PKB-TKL-RTBKd 有線 テンキーレス 磁気式アナログスイッチ ゲーミング キーボード メカニカルキーボード 国内正規品 ※Amazon限定の壁紙ダウンロード付き
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