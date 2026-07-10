届いたその日の夜食にどうぞ。マルちゃん緑のたぬきが1個約130円【Amazonプライムデー2026】

マルちゃん 緑のたぬき天そば 関西 101g×12個

通常価格3059円→1555円（49％オフ）

関西風のだし感が好きで、カップそばはつゆまでしっかり飲みたい。そんな人にオススメの箱買いセールです。参考価格3059円から1504円引きの1555円、1個あたり約130円です。

かつお節のだしをベースに、雑節・煮干し・こんぶを合わせた関西向けのそばつゆが特徴。101g入りが12食、さらに小えび天ぷら、かまぼこ、ねぎ入りで、食べるときはお湯を入れて3分待つだけ。

濃すぎるつゆより、だしの旨みを楽しみたい人にぴったり。もともと気になっていたなら、このタイミングでカートに入れておくのが賢明です。到着した日の夜食は間違いなく緑のたぬきですね。