Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第179回
届いたその日の夜食にどうぞ。マルちゃん緑のたぬきが1個約130円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 14時15分更新
マルちゃん 緑のたぬき天そば 関西 101g×12個
通常価格3059円→1555円（49％オフ）
関西風のだし感が好きで、カップそばはつゆまでしっかり飲みたい。そんな人にオススメの箱買いセールです。参考価格3059円から1504円引きの1555円、1個あたり約130円です。
かつお節のだしをベースに、雑節・煮干し・こんぶを合わせた関西向けのそばつゆが特徴。101g入りが12食、さらに小えび天ぷら、かまぼこ、ねぎ入りで、食べるときはお湯を入れて3分待つだけ。
濃すぎるつゆより、だしの旨みを楽しみたい人にぴったり。もともと気になっていたなら、このタイミングでカートに入れておくのが賢明です。到着した日の夜食は間違いなく緑のたぬきですね。
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