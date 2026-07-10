じゅわっと甘〜いお揚げを常備。マルちゃん 赤いきつねが42％オフ【Amazonプライムデー2026】

マルちゃん 赤いきつねうどん 東

通常価格3115円→1798円（42％オフ）

マルチャン 赤いきつねが家にあって困ることなんてないでしょう。今なら通常価格3115円から42％オフの1798円で、1317円引き。12食入りで、1食あたり約150円でストックできます。

鰹節と昆布のだしを利かせた、風味豊かな東向けのつゆが特徴。コシのある太めのうどんに、つゆがしっかり染みた大きなお揚げを合わせ、かまぼこ、たまご、ねぎも入っています。内容量は1食96g、食べるときはお湯を注いで5分待つだけ。

やる気がないときの昼食や、配信を見ながらの夜食にもぴったり。12食あれば非常食としても少し安心です。書いていたら思わずふっくらしたお揚げの味を想像してしまいました。じゅるり。