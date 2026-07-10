Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第177回
糖質ゼロで迷わず箱買い。パーフェクトサントリービールが1本約175円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 14時05分更新
サントリー パーフェクトサントリービール PSB 350ml 24本【糖質ゼロ】
通常価格4499円→4197円（7％オフ）
糖質は控えたいけれど、晩酌ではしっかりビールらしい飲み応えも楽しみたい。そんな人にオススメのPSBがセールです。通常価格4499円から7％オフの4197円で、1本あたり約175円。350ml缶24本を少し手ごろにまとめ買いできます。
上質で深いコクが特徴のダイヤモンド麦芽を一部使用し、糖質がゼロになるまでじっくり発酵させた本格ビール。アルコール分は5.5％で、100mlあたり32kcal。力強い飲み応えがありながら後味は爽快。糖質に気をつかいながらも、おいしいビールが飲みたいという人にオススメです。
6缶をまとめる紙の包材がないため、開封後の片付けも少しラク。糖質ゼロで罪悪感もなくゴクゴクいけそうです。お酒は楽しく飲まねばですよね。
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