罪悪感なくポリポリできる。小魚アーモンド30袋が1袋70円【Amazonプライムデー2026】

by Amazon 小魚アーモンド 15g×30袋

通常価格2534円→2100円（17％オフ）

罪悪感のないおやつを探している方にオススメのAmazon小魚アーモンドがセールです。通常価格2534円から17％オフの2100円で、434円引き。30袋入りなので、1袋あたり70円換算です。

香ばしいアーモンドと、甘辛く味付けした小魚を組み合わせた定番のおやつ。1袋15gあたり糖質1.5g、たんぱく質4.7g、食物繊維1.0gで、エネルギーは89kcal。個包装なので食べすぎないはず。

ポテトチップスやチョコレートとは違う、かみ応えある健康的なおやつを常備したい人にぴったり。30袋あれば家族で分けやすく、一度に食べる量も調整できます。お酒と一緒につまんでいるといつの間にか消えてしまうという説もあります。