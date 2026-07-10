Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第175回
おやつじゃないよ、たんぱく質だよ。プロテインバー12本が1本約113円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月10日 13時45分更新
ケロッグ 素材まるごとプロテインバー キャラメル&ナッツ 12本セット
通常価格1922円→1355円（30％オフ）
仕事中に食べるプロテインバーを、お得にまとめ買いしたい人にオススメ。通常価格1922円から30％オフの1355円で、567円引き。12本入りなので、1本あたり約113円でストックできます。
ピーナッツやアーモンド、大豆たんぱく、ライスパフなどを組み合わせた、素材の食感を楽しめるシリアルバー。1本39gあたりたんぱく質10.1g、食物繊維2.0gを含み、エネルギーは193kcal。ほんのり甘いキャラメルとナッツの塩気が合わさった甘じょっぱい味わいで、かみ応えもしっかりです。
朝食を取り損ねた日や、仕事中に小腹が空いたときの補食にも便利な1本。デスクに12本置いておくと安心感がありますが、キャラメル味なので普通のお菓子より先に減ってしまう危険はありますね。
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